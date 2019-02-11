Воронежцы сделали для бездомной собаки деревянную будку во дворе многоэтажки
В Воронеже пушистому другу местные жители сделали деревянный дом. Будку установили под крышей одной из многоэтажек. Адрес горожане решили скрыть для безопасности собаки. Фото опубликовали в одной из популярных групп в соцсети.
- Люди будьте доммммбрее, - подписал снимок автор.
Счастливого обладателя новой жилплощади прозвали Рыжим. Он очень любит играть с детьми во дворе и приглянулся всем жильцам. Какое-то время его только подкармливали. А потом решили собрать ему дом. Возле будки горожане даже оборудовали для пса лоток. Его сделали из ванночки для краски.
В комментариях воронежцы восхитились добротой жильцов дома и похвалили их за такую находчивость и заботу о собаке.
ИСТОЧНИК KP.RU