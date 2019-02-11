Воронежцы закидали внедорожник сырыми яйцами за хамскую парковку

СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-11T07:30:49+03:00

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Жители Воронежа решили наказать водителя внедорожника яйцами. По словам местных жителей, горожанин перекрыл выезд со двора своим авто. Фотографию последствий такой парковки показали на фото. Снимок опубликовали в популярной группе в соцсети.

- Карма негодника не заставила себя долго ждать, - написал автор фото.

В комментариях воронежцы такую «месть» не оценили.

- Вот зачем авто трогать? В чем оно виновато? Если что-то не нравится, жди хозяина и высказывай ему это в лицо, - выразил свое мнение горожанин.

А как вы считаете, стоит таким образом автохамов или нет?

ИСТОЧНИК KP.RU