Воронежцы закидали внедорожник сырыми яйцами за хамскую парковку
Автомобиль перегородил проезд во дворе многоэтажки
Фото: Зося Асенова.
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Жители Воронежа решили наказать водителя внедорожника яйцами. По словам местных жителей, горожанин перекрыл выезд со двора своим авто. Фотографию последствий такой парковки показали на фото. Снимок опубликовали в популярной группе в соцсети.
- Карма негодника не заставила себя долго ждать, - написал автор фото.
В комментариях воронежцы такую «месть» не оценили.
- Вот зачем авто трогать? В чем оно виновато? Если что-то не нравится, жди хозяина и высказывай ему это в лицо, - выразил свое мнение горожанин.
А как вы считаете, стоит таким образом автохамов или нет?
ИСТОЧНИК KP.RU