Воронежский «Буран» разгромно проиграл аутсайдеру ВХЛ

СЕГОДНЯ 19:02 2019-02-10T19:02:39+03:00

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10 февраля в Ижевске местная «Ижсталь» принимала воронежский «Буран». Болельщики «ураганных» явно надеялись, что этот матч принесет радостные эмоции, все-таки хозяева площадки явные аутсайдеры ВХЛ. Однако очередной тур чемпионата обернулся для воронежцев настоящим кошмаром.

В первом же периоде, вначале при равных составах, а затем в большинстве, хоккеисты «Ижстали» провели две шайбы. Вторая двадцатиминутка не принесли ничего, кроме череды удалений. А как только соперники вышли на лед в заключительном отрезке встречи, как все тут же стало ясно - в ворота «Бурана» влетела третья шайба.

Руслан Хасаншин хоть немного порадовал болельщиков, отквитав одну шайбу, однако последнее слово все равно осталось за хоккеистами Ижевска. В итоге поражение «Бурана » - 1:4.

ИСТОЧНИК KP.RU