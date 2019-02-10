В Воронежской области выдали около 167 тысяч электронных больничных

СЕГОДНЯ 18:33 2019-02-10T18:34:21+03:00

В июле 2017 вступил в силу закон, предусматривающий возможность выдачи листка нетрудоспособности в электронной форме с согласия пациента. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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К концу января 2019 года общее количество электронных больничных в Воронежской области составило около 167 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Больше всего электронных больничных в прошлом году оформили городские поликлиники № 3, 7 и 4. Всего они выдали порядка 30 тысяч больничных в таком формате. Среди районных больниц лидирует Россошанская РБ: более 6 тысяч жителей проверили новый формат.

- Мы объясняли работающим гражданам, что электронный больничный - это очень удобно, что по нему также проведут все выплаты. Работодателям разъясняли, что электронный больничный имеет такую же юридическую силу, что и бумажный, а также обладает многоступенчатой системой защиты, - говорит главный врач «Россошанской РБ» Галина Дымова.

Напомним, что в июле 2017 вступил в силу закон (от 1 мая 2016 г. №86-ФЗ), предусматривающий возможность выдачи листка нетрудоспособности в электронной форме с согласия пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU