2019-02-10T16:59:31+03:00
Общество

Воронежцы стали чаще приходить к стоматологам

По крайней мере, на первичные приемы жители региона стали записываться больше
Олег ИВАНОВ
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Жители Воронежской области в 2018 году обращались к стоматологам около 1,8 млн раз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Речь, вероятно, идет именно о государственных больницах. Так что эта цифра с учетом частных клиник должна быть все-таки больше.

Всего лишь 62 тысячи раз люди приходили с профилактической целью. В большинстве же случаев, видимо, требовалась уже реальная помощь.

- На 4,6% увеличилось количество первично обратившихся пациентов – с 755 тысяч в 2017 году до 790 тысяч в 2018 году. Всего к врачам-стоматологам обратилось 33,8% населения области, в том числе детей до 17 лет – 70,9%, - прокомментировали в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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