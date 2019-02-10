2019-02-10T15:53:50+03:00
Общество

Риелторы рассказали, как изменились цены на жилье в Воронеже с повышением ключевой ставки

Учитывая, что кредиты стали «дороже», людям теперь труднее обзавестись собственным жильем
Олег ИВАНОВ
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Рост цен в новостройках Воронежа средний - с 45 006 рублей за квадратный метр до 47 377 - в переводе в проценты это 5,3.Рост цен в новостройках Воронежа средний - с 45 006 рублей за квадратный метр до 47 377 - в переводе в проценты это 5,3.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Специалисты портала Domofond исследовали динамику стоимости жилья в крупных городах России с момента повышения ключевой ставки ЦБ. Напомним, это важное решение было принято в сентябре 2018 года. Так вот с тех пор к январю 2019 года цены на вторичное жилье выросли от 0,8% в Иваново до 10,9% во Владивостоке.

В Воронеже после повышения ключевой ставки рост на вторичный «квадратный метр» составил 5,2%. То есть если до сентября 2018 года средняя цена была равна 46 406 рублям. То после она изменилась до 48 816 рублей.

Рынок новостроек в крупных городах страны отреагировал на повышение стоимости ипотеки не так однозначно, как вторичка. Но и здесь в большинстве своем отмечен рост: от 0,6% в Смоленске до 14% в подмосковной Балашихе.

Рост цен в новостройках Воронежа средний - с 45 006 рублей за квадратный метр до 47 377 - в переводе в проценты это 5,3.

Однако вряд ли можно сказать, что только лишь повышение ключевой ставки ЦБ подвигло рост цен на жилье. Все-таки этот процесс зависит от многих факторов. Но можно точно сказать, что воронежцам стало труднее купить собственное жилье, ведь увеличились и цены на него, и «стоимость» кредитных денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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