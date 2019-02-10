2019-02-10T14:57:53+03:00
Происшествия

В Северном микрорайоне Воронежа у девушки своровали капот от автомобиля

Теперь горожанка просит помощи у очевидцев
Олег ИВАНОВ
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Фото: «Аварии | ДТП | Воронежа»Фото: «Аварии | ДТП | Воронежа»
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В сообществе «Аварии | ДТП | Воронежа» появилось обращение Аллы Кучерявенко: девушка просит горожан помочь найти капот от ее автомобиля Kia Spectra. По словам хозяйки, иномарка была припаркована у дома №38д на улице Владимира Невского, прямо напротив первого подъезда. В ночь с 7 на 8 февраля случилась наглая кража - кто-то просто взял и открутил капот от автомобиля.

При этом воры не тронули аккумулятор, но забрали катушку зажигания. Можно предположить, что их интересовала эта конкретная деталь. Большинство воронежцев в соцсетях уверенно написали, что капот уже стоит на какой-то другой Kia. Кто-то пошутил, что на нем могут кататься с горки в Центральном парке, однако хозяйке наверняка не до смеха.

- Нормально. У меня так зеркала поснимали с корнями, и заднее стекло кому то было необходимо. Резинки порезали, снять не удалось, видимо, решили разбить, - поделилась своей историей друга девушка Катерина.

- Давно такого цирка не видел, скоро опять шапки начнут снимать и ботинки в темных переулках, - прокомментировал Александр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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