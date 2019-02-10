В Воронежской области призывник, признанный умственно отсталым, подал в суд на больницу

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-10T13:59:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Десять лет назад врач-психиатр Аннинской районной больницы проводил медицинское освидетельствование парней, которых должны были призвать в армию. Одному из призывников врач поставил диагноз «Умственная отсталость легкая».

Эти слова записаны в амбулаторную карту. Более того, молодой человек был поставлен на учет в консультативную группу больницы. Вот только на самом деле парня просто не было на приеме у врача-психиатра. Можно подумать, что они «договорились»? Вот только, как тогда объяснить произошедшее далее?

- Диагноз «умственная отсталость легкая» указан врачом-психиатром 1 апреля 2009 года в амбулаторной карте, тогда как в учетной карте призывника тот же врач-психиатр поставил диагноз «годен», и данная запись датирована следующим днем – 2 апреля 2009 года, - сообщают в пресс-службе Аннинского районного суда Воронежской области.

Сам теперь уже отслуживший мужчина уверяет, что за «помощью» к врачу не обращался. Он сам узнал о своем «заболевании» гораздо позже. Тогда уже ему и пришлось доказывать и родным, и коллегами, что с ним все в порядке. Не забыл «пациент» обратиться и в суд.

- С БУЗ ВО «Аннинская районная больница» в пользу мужчины взыскана компенсация морального вреда в сумме 10 тысяч рублей и государственная пошлина в сумме 300 рублей, - комментируют в суде.

Но что это за сумма? В итоге апелляционный суд 31 мая 2018 года увеличил сумму до 100 тысяч рублей.

Тут уже сама райбольница обратилась в суд, чтобы требуемую сумму взыскать непосредственно с врача-психиатра. И 15 января 2019 года вступило в законную силу решение Аннинского суда Воронежской области: «врач должен нести материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка».

ИСТОЧНИК KP.RU