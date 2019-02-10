2019-02-10T12:58:19+03:00
Происшествия

В воронежской кальянной в драке 18-летнему парню пробили череп

Он упал и потерял сознание, получив болезненный удар
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
25-летний оппонент сейчас находится в изоляторе25-летний оппонент сейчас находится в изолятореФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

С подозрением на ушиб головного мозга и перелом основания черепа 18-летний воронежец на днях был госпитализирован в одно из местных медучреждений. Сотрудники скорой помощи привезли юношу прямиком из кальянной, расположенной на улице Комиссаржевской.

Оказалось, что между двумя посетителями кальянной завязался спор, перешедший в драку. Во время потасовки, вероятно, получив болезненный удар, 18-летний парень упал и потерял сознание. Тут уж сотрудники кальянной и вызвали скорую помощь. Вот только почему они забыли вызвать полицию? Стражам правопорядка обо всем уже рассказали сами медики.

Полицейские быстро задержали второго драчуна - им оказался 25-летний местный житель. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Парень уже признал свою вину.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». А это до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Риелторы рассказали, как изменились цены на жилье в Воронеже с повышением ключевой ставки
В Северном микрорайоне Воронежа у девушки своровали капот от автомобиля
В Воронежской области призывник, признанный умственно отсталым, подал в суд на больницу
В Воронеже создали петицию за спасение от сноса театра оперы и балета
В Воронеже мошенник три раза обманул 81-летнего пенсионера
В воронежском парке нашли НЛО с цветным ксероксом
Воронежский «Факел» был разгромлен дублем московского «Спартака»
В Воронеже 4103 крыши очистили от снега и наледи
В Воронеже из-за утечки газа эвакуировались жильцы многоэтажки
В центре Воронежа гора из снега и льда перегородила пешеходный переход
В Воронеже в феврале нашли грибы
Под Воронежем у мужчины в сарае нашли килограмм марихуаны
В Воронежском Центральном парке появились веселые деревья
Воронежцу не дали улететь в Германию из-за долга по кредиту