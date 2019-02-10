В воронежской кальянной в драке 18-летнему парню пробили череп

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-10T12:58:19+03:00

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С подозрением на ушиб головного мозга и перелом основания черепа 18-летний воронежец на днях был госпитализирован в одно из местных медучреждений. Сотрудники скорой помощи привезли юношу прямиком из кальянной, расположенной на улице Комиссаржевской.

Оказалось, что между двумя посетителями кальянной завязался спор, перешедший в драку. Во время потасовки, вероятно, получив болезненный удар, 18-летний парень упал и потерял сознание. Тут уж сотрудники кальянной и вызвали скорую помощь. Вот только почему они забыли вызвать полицию? Стражам правопорядка обо всем уже рассказали сами медики.

Полицейские быстро задержали второго драчуна - им оказался 25-летний местный житель. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Парень уже признал свою вину.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». А это до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU