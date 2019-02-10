В Воронеже мошенник три раза обманул 81-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-10T10:50:56+03:00

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На днях в квартире 81-летнего пенсионера из Воронежа раздался телефонный звонок. Мужчина поднял трубку домашнего аппарата и услышал незнакомый голос. Собеседник тут же сообщил, что внук пожилого мужчины совершил ДТП. При этом незнакомец успокоил старичка, что проблему можно решить, нужны лишь деньги - 50 тысяч рублей.

- Деньги нужно было передать через посредника, который вскоре приехал к пенсионеру. Через некоторое время на телефон пожилого мужчины позвонил тот же незнакомец и сообщил, что переданной суммы недостаточно и необходимы еще деньги, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.

Что делать? 81-летний воронежец передал через посредника еще 50 тысяч рублей. Но и тут мошенник не успокоился и заявил, что для окончательного решения вопроса необходимо внести дополнительно 50 тысяч рублей.

- После передачи денег пенсионер рассказал о случившемся приехавшему к нему родственнику и тот посоветовал незамедлительно обратиться в полицию, - комментируют в региональном ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас безжалостных преступников разыскивают. Помните, что нужно проверять информацию, поступающую от неизвестных лиц, не поддаваться на провокации злоумышленников, пытающихся использовать вашей доверчивостью.

ИСТОЧНИК KP.RU