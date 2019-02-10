2019-02-10T09:53:53+03:00
Общество

В воронежском парке нашли НЛО с цветным ксероксом

Необычный «офис» для бизнеса рассмешил горожан
Олег ИВАНОВ
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Фото: "Мой и твой Воронеж"Фото: "Мой и твой Воронеж"
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- Вот так идешь себе по парку, и вдруг видишь - ого! Это же летающая тарелка! А что же там, что внутри? - такой вопрос в сообществе «Мой и твой Воронеж» задал Вадим Горшков. Он разметил в соцсети фото настоящей летающей тарелки, стоящей в парке Танаис. При этом на одно из иллюминаторов НЛО размещено объявление: «Ксерокс тут! А теперь и цветной!».

Похоже, инопланетяне прилетели делать бизнес в Воронеж? По крайне мере, так шутили горожане о необычном «офисе». Другие же местные жители рассказали, что в «тарелки» находится фотоателье: мужчина всех фотографирует (спрашивается, в каких целях?) и тут же может распечатать нужный кадр. Большинство пользователей соцсетей похвалили предпринимателей за такую выдумку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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