В воронежском парке нашли НЛО с цветным ксероксом

СЕГОДНЯ 09:53 2019-02-10T09:53:53+03:00

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- Вот так идешь себе по парку, и вдруг видишь - ого! Это же летающая тарелка! А что же там, что внутри? - такой вопрос в сообществе «Мой и твой Воронеж» задал Вадим Горшков. Он разметил в соцсети фото настоящей летающей тарелки, стоящей в парке Танаис. При этом на одно из иллюминаторов НЛО размещено объявление: «Ксерокс тут! А теперь и цветной!».

Похоже, инопланетяне прилетели делать бизнес в Воронеж? По крайне мере, так шутили горожане о необычном «офисе». Другие же местные жители рассказали, что в «тарелки» находится фотоателье: мужчина всех фотографирует (спрашивается, в каких целях?) и тут же может распечатать нужный кадр. Большинство пользователей соцсетей похвалили предпринимателей за такую выдумку.

ИСТОЧНИК KP.RU