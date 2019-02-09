2019-02-09T21:39:56+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» был разгромлен дублем московского «Спартака»

Последние три мяча влетели в ворота нашей команды в течение последних 15 минут
Юрий КОЗЛОВ
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Первый матч на Кубке ФНЛ получился для "Факела" провальным.Первый матч на Кубке ФНЛ получился для "Факела" провальным.Фото: с сайта ФК "Факел"
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В дебютной для «Факела» игре на Кубке ФНЛ многое решил гол Зелимхана Бакаева, забитый на шестой минуте. Стоит отметить, что в составе нашей команы вышли в стартовом составе два новичка: украинский полузащитник Дмитрий Билоног (род. 26.05.1995 г., «Олимпик», Донецк) и белорусский полузащитник Сергей Русак (03.03.1989, «Орша», Орша). Сыгранности это, конечно, не добавляло.

В начале второго тайма новичков заменили на старожилов – сперва Русака на Мануковского, затем Билонога на Бирюкова. Впрочем, чуть позже на замену вышли еще двое потенциальных новобранцев - сербский защитник Йосип Пройич (23.08.1987, «Напредак», Крушевац), полузащитник Иван Олейников (24.08.1998, ЦСКА, Москва). В запасе остались еще двое игроков, находящихся на просмотре, – вратарь Илья Лантратов (11.11.1995, «Балтика», Калининград) и полузащитник Вадим Чёрный (21.06.1997, «Волга», Ульяновск).

В принципе матч показал, что селекционная служба продолжает поиски усиления, вот только новые футболисты пока не впечатляют. Честолюбивые дублеры московского «Спартака» щадили «Факел» до 75 минуте, когда Маркитесов удвоил преимущество «красно-белых». А потом понеслось. Сначала на 78 минуте Васильев довел счет до разгромного. Ну а совсем уж неприличным его сделал Фольмер на первой добавленной минуте. 0:4 – за Кубок «Факелу», похоже, уже бороться не суждено.

Тем не менее весьма любопытным будет поединок 12 февраля с переживающим не лучшие времена с точки зрения финансирования финалистом прошлого Кубка России курским «Авангардом». Игра пройдет на домашнем стадионе кипрского ФК «Пафос» под названием «Geroskipou» («Ероскипу»), начнется она в 16.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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