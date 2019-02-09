2019-02-09T20:06:23+03:00
Общество

В Воронеже 4103 крыши очистили от снега и наледи

Также увеличилось число коммунальщиков, занятых уборкой
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой администрации Воронежа.Фото: предоставлено пресс-службой администрации Воронежа.
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В Воронеже в период с 4 по 8 февраля 4103 крыши наконец-то очистили от снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации в субботу, 9 февраля.

Наступившие выходные для работников управляющих компаний стали рабочими, так как глава города Вадим Кстенин дал распоряжение увеличить число коммунальщиков, занятых уборкой крыш. Поэтому уже в субботу на улицы города вышли дополнительные единицы техники и бригады альпинистов.

В Центральном районе Воронежа на уборку вышли шесть автовышек вместо двух и 24 человека вместо шести. В Коминтерновском - 7 вышек и 26 человек. В Левобережном районе вышли пять вышек, а в помощь коммунальщикам направили сотрудников службы спасения МКУ «Управление по делам ГО и ЧС».

Как рассказали в ведомстве, работа бригад, очищающих крыши, и работников «на земле», которые следом убирали с тротуаров сколы льда и снежные глыбы, была четко скоординирована. Сразу после того, как завершались «работы наверху», тут же начиналась «работа внизу», чтобы убрать сброшенный с крыш снег и сколы льда. Отдельное внимание уделяется очистке кровель социальных объектов, и, прежде всего, школ и детских садов.

- По поручению главы города сегодня организована усиленная очистка кровель от сосулек и сформированных снежных накоплений – к работам подключилась техника муниципальных предприятий, также привлечены специалисты ручной уборки и промышленные альпинисты. Работа ведется во всех городских районах. Ход очистки кровель мы будем отслеживать и контролировать на протяжении всех выходных, – рассказал руководитель управления ЖКХ Дмитрий Соломаха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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