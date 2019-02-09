2019-02-09T19:00:56+03:00
Происшествия

В Воронеже из-за утечки газа эвакуировались жильцы многоэтажки

ЧП произошло в одном из домов на улице Шишкова
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Лидия Астахова.Фото: Лидия Астахова.
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В Воронеже жильцы дома №144В по улице Шишкова самостоятельно эвакуировались из-за утечки газа. ЧП произошло в подъезде №6 около пяти часов вечера субботы, 9 февраля. Информация об этом появилась в группе ЖК «Московский квартал» в соцсети.

- В подъезде дышать нечем, сильный запах очень, - написали воронежцы в сообществе жилого комплекса.

Как рассказывают сами жители, организованной эвакуации не было, но после трагедии в Магнитогорске горожане решили не рисковать жизнью и вышли сами, предварительно вызвав спецслужбы.

Также в группе жилого комплекса уже рассказали о предварительных причинах утечки. В подвале дома нашли газовый балон. По словам воронежцев, подобный случай был в соседнем 146 доме, где во время строительства из-за газа произошел взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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