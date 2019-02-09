Под Воронежем у мужчины в сарае нашли килограмм марихуаны
В Рамонском районе сотрудники полиции задержали мужчину. Житель села Березово хранил у себя в сарае больше килограмма мариуаны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 9 февраля.
Как рассказали сотрудники ведомства, после поступления данных о том, что 35-летний сельчанин может быть причастен к хранению наркотиков, в его доме провели обыск. В надворных постройках полицейские обнаружили и изъяли свёрток с частями растений зеленого цвета, с характерными внешними признаками конопли. Растение отправили на экспертизу.
Экспертиза показала, что это 1037 граммов марихуаны, что является крупным размером. Задержанный пояснил, что растения конопли он вырастил летом. А затем сорвал их, высушил и собирался использовать для личного употребления.
Теперь ему грозит до 10 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU