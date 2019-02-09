2019-02-09T16:57:33+03:00
Происшествия

Под Воронежем у мужчины в сарае нашли килограмм марихуаны

Житель Рамонского района рассказал, что растил коноплю для себя
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Рамонском районе сотрудники полиции задержали мужчину. Житель села Березово хранил у себя в сарае больше килограмма мариуаны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 9 февраля.

Как рассказали сотрудники ведомства, после поступления данных о том, что 35-летний сельчанин может быть причастен к хранению наркотиков, в его доме провели обыск. В надворных постройках полицейские обнаружили и изъяли свёрток с частями растений зеленого цвета, с характерными внешними признаками конопли. Растение отправили на экспертизу.

Экспертиза показала, что это 1037 граммов марихуаны, что является крупным размером. Задержанный пояснил, что растения конопли он вырастил летом. А затем сорвал их, высушил и собирался использовать для личного употребления.

Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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