В Воронежском Центральном парке появились веселые деревья

СЕГОДНЯ 15:32 2019-02-09T15:33:19+03:00

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В Центральном парке Воронежа появились необычные деревья. Фотографией горожане поделились в популярной группе в соцсети.

На коре трех берез кто-то из снега вылепил смайлики. Творчество неизвестного автора каждый раз заставляет улыбнуться проходящих мимо местных жителей.

Подобные поделки горожане замечают по всему городу уже давно. Так, на деревьях Воронежа появлялся ушастый заяц, кот и даже медведь.

Фото: скриншот соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU