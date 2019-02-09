2019-02-09T15:33:19+03:00
Общество

В Воронежском Центральном парке появились веселые деревья

Фотографию горожане опубликовали в соцсети
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Елена Каланчина.Фото: Елена Каланчина.
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В Центральном парке Воронежа появились необычные деревья. Фотографией горожане поделились в популярной группе в соцсети.

На коре трех берез кто-то из снега вылепил смайлики. Творчество неизвестного автора каждый раз заставляет улыбнуться проходящих мимо местных жителей.

Подобные поделки горожане замечают по всему городу уже давно. Так, на деревьях Воронежа появлялся ушастый заяц, кот и даже медведь.

Фото: скриншот соцсети.

Фото: скриншот соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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