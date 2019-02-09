Воронежцу не дали улететь в Германию из-за долга по кредиту

СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-09T14:50:27+03:00

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Воронежца не пустили в Германию из-за долга по кредиту. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов в пятницу, 8 февраля.

Мужчина задолжал банку 89 тысяч рублей. Кроме того, его обязали выплатить 9 тысяч судебных расходов. В счет оплаты долга у горожанина должны были взыскать автомобиль NissanTeana. Но приставы не могли установить местонахождение воронежца, поскольку по месту регистрации он не жил. Машину тоже найти не получалось.

После этого ему ограничили выезд за границу. Только сорванная поездка в Германию заставила мужчину прийти к судебным приставам. Он погасил долг и рассказал, что машину угнали. Вот только дело уголовное дело по факту случившегося возбуждено не было.

В общей сложности в 2018 году в праве выезда за пределы РФ судебными приставами Воронежской области ограничено 55 тысяч граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU