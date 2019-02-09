В Воронежской области с поличным поймали вора, ограбившего 9 домов
В Острогоржском районе полицейские раскрыли серию краж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 9 февраля.
В конце ноября прошлого года сотрудники острогоржской полиции получили информацию о том, что к кражам в 2017-2018 годах в районе может быть причастен ранее судимый 23-летний местный житель. В декабре полицейским стало известно, что парень планирует еще одну кражу в Острогоржске. За домом установили наблюдение.
Так вора задержали с поличным. Он пробрался в дом через окно и вынес бытовую технику на 34 тысячи рублей. А затем сотрудники полиции доказали его участие еще в девяти кражах.
В феврале 2019 года сотрудники нашли и подельников вора, которые также участвовали в кражах. Ими оказались местные жители в возрасте 26 и 36 лет, один из которых ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Мужчины признали свою вину. Одного из них заключили под стражу, а второй находится под подпиской о невыезде.
Во время обысков домов подозреваемых и мест сбыта украденного полицейские нашли и изъяли похищенную бытовую технику.
По вновь выявленным фактам, возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2, 3 статьи 158 УК РФ «Кража», а по ранее совершенным - расследование возобновили.
ИСТОЧНИК KP.RU