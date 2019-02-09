2019-02-09T14:06:31+03:00
Происшествия

В Воронежской области с поличным поймали вора, ограбившего 9 домов

Преступника искали 2 года
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: "КП" Архив
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В Острогоржском районе полицейские раскрыли серию краж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 9 февраля.

В конце ноября прошлого года сотрудники острогоржской полиции получили информацию о том, что к кражам в 2017-2018 годах в районе может быть причастен ранее судимый 23-летний местный житель. В декабре полицейским стало известно, что парень планирует еще одну кражу в Острогоржске. За домом установили наблюдение.

Так вора задержали с поличным. Он пробрался в дом через окно и вынес бытовую технику на 34 тысячи рублей. А затем сотрудники полиции доказали его участие еще в девяти кражах.

В феврале 2019 года сотрудники нашли и подельников вора, которые также участвовали в кражах. Ими оказались местные жители в возрасте 26 и 36 лет, один из которых ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Мужчины признали свою вину. Одного из них заключили под стражу, а второй находится под подпиской о невыезде.

Во время обысков домов подозреваемых и мест сбыта украденного полицейские нашли и изъяли похищенную бытовую технику.

По вновь выявленным фактам, возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2, 3 статьи 158 УК РФ «Кража», а по ранее совершенным - расследование возобновили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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