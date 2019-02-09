Воронежец лишился 410 тысяч рублей во время продажи дивана

СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-09T11:44:51+03:00

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В Воронеже разыскивают мошенника, обманом укравшего у 36-летнего местного жителя 410 тысяч рублей. Мужчина пытался продать через интернет диван. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 8 февраля.

Горожанин разместил в Сети объявление о продаже. Через какое-то время ему позвонил неизвестный и сказал, что готов приобрести и полностью оплатить товар. Покупатель попросил мужчину пойти к банкомату, чтобы получить деньги. Оставаясь на связи, злоумышленник разъяснял потерпевшему, какие именно действия необходимо произвести для зачисления. Однако, после завершения операции мужчина, вместо того чтобы получить деньги, перевел их на карту мошеннику.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU