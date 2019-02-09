«Ваш сын устроил ДТП»: полиция ищет мошенницу, выманившую у пенсионерки 200 тысяч

СЕГОДНЯ 10:44 2019-02-09T10:56:31+03:00

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В Воронеже полицейские ищут мошенницу, обманувшую пенсионерку. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 9 февраля.

Инцидент произошел в Коминтерновском районе. Молодая женщина подошла к 79-летней местной жительнице и сказала, что ее сын устроил ДТП. За непривлечение его к ответственности обманщица потребовала у пенсионерки крупную сумму денег. Разволновавшись, бабушка пошла вместе с мошенницей в ближайшее отделение банка, сняла со счёта 200 тысяч рублей и передала их незнакомке. Позже выяснилось, что с сыном все впорядке и деньги ему были не нужны. Пенсионерка обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции просят воронежцев быть бдительными при общении с незнакомцами, а также по необходимости проверять достоверность поступающей информации, касающейся близких родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU