В Воронеже вместо сосулек на голову людям теперь падает мусор

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-09T09:33:14+03:00

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Воронежцы пожаловались на возмутительное поведение некоторых земляков. Накануне с балкона дома №6В на улице Тепличной на дорожку рядом с магазином прилетела даже не сосулька. К ним горожане почти привыкли. Упал мусорный пакет. Его выкинул кто-то из жильцов. Отходы чуть не свалились проходящей мимо женщине на голову.

- Эмоции зашкаливают! Свиньи просто нереальные. Это с балкона прилетело на дорожку к магазину! По мозгам бы этим идиотам дать! Тепличная 6В. Может свиньям стыдно станет, - подписал автор выложенные в соцсети снимки с места происшествия.

В комментариях к посту воронежцы вспомнили и другие случаи, свидетелями которых они становились.

- У меня прынцессы-соседки постоянно за дверь мусор выбрасывают, и бесполезно им что-либо объяснять, - написал горожанин Данил.

Любопытно, что подобным образом выкидывают не только мусорные пакеты.

- У меня вчера в 10-этажном доме соседи сушилку для белья выкинули из окна и утюг с вещами, - рассказал местный житель Дмитрий.

А с какими случаями мусорного безобразия сталкивались вы?

ИСТОЧНИК KP.RU