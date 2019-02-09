Кошачий «рыбнадзор» воронежцы сфотографировали на остановке

СЕГОДНЯ 08:32 2019-02-09T08:32:44+03:00

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Воронежцы выложили в Сеть забавное фото. На нем видно, как возле имспровизированного прилавка на одной из остановок города неподвижно сидит пушистый рыжий кот. Внимание питомца приковано к карпам, лежащим на столе.

- Усатый консультант в рыбной лавке, - подписал снимок автор.

По словам местных жителей, кот навещает этого торговца не первый раз. Вероятно, пушистому что-то все-таки перепадает там.

Горожане умилились фотографиями. В комментариях они пошутили над серьезным видом кота, назвав его «рыбнадзором» и «секьюрити».

ИСТОЧНИК KP.RU