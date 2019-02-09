Кошачий «рыбнадзор» воронежцы сфотографировали на остановке
Горожане не смогли пройти мимо пушистой охраны
Фото: Любовь Шабанова.
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Воронежцы выложили в Сеть забавное фото. На нем видно, как возле имспровизированного прилавка на одной из остановок города неподвижно сидит пушистый рыжий кот. Внимание питомца приковано к карпам, лежащим на столе.
- Усатый консультант в рыбной лавке, - подписал снимок автор.
По словам местных жителей, кот навещает этого торговца не первый раз. Вероятно, пушистому что-то все-таки перепадает там.
Горожане умилились фотографиями. В комментариях они пошутили над серьезным видом кота, назвав его «рыбнадзором» и «секьюрити».
ИСТОЧНИК KP.RU