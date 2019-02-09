2019-02-09T02:00:00+03:00
Звезды

В первые два часа продаж воронежцы купили и забронировали 10 тыс билетов на Платоновский фестиваль

Полностью выкуплены места на три спектакля и один концерт
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В этом году билеты на события Платоновфеста продаются рекордными темпами, сообщили в дирекции форума искусств.

- В первые два часа с момента старта продаж было куплено и забронировано 10 000 билетов. Это половина всех билетов, выпущенных в продажу, - отметили в дирекции.

Раскуплены билеты на спектакли «Братья и сестры» (оба дня), «Дон Жуан» (оба дня), «Русский роман» (на один день), «Афродита», а также на концерт Элис Сары Отт.

Напомним, девятый Платоновский фестиваль пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня. В его музыкальной программе 13 концертов, а в театральной - 18 названий спектаклей, которых запланировано по несколько сеансов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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