В первые два часа продаж воронежцы купили и забронировали 10 тыс билетов на Платоновский фестиваль
В этом году билеты на события Платоновфеста продаются рекордными темпами, сообщили в дирекции форума искусств.
- В первые два часа с момента старта продаж было куплено и забронировано 10 000 билетов. Это половина всех билетов, выпущенных в продажу, - отметили в дирекции.
Раскуплены билеты на спектакли «Братья и сестры» (оба дня), «Дон Жуан» (оба дня), «Русский роман» (на один день), «Афродита», а также на концерт Элис Сары Отт.
Напомним, девятый Платоновский фестиваль пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня. В его музыкальной программе 13 концертов, а в театральной - 18 названий спектаклей, которых запланировано по несколько сеансов.
ИСТОЧНИК KP.RU