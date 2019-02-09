В Воронеже на Платоновскую премию претендуют пять номинантов

СЕГОДНЯ 01:09 2019-02-09T01:09:22+03:00

Среди кандидатур два художника и три музыканта

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8 февраля в Воронеже прошло заседание Совета по присуждению Платоновской премии. Кандидатуры огласил худрук Платоновфеста Михаил Бычков. После их обсуждения в окончательный список включили пять фамилий: троих музыкантов и двух художников.

Имя лауреата Платоновской премии определят в конце апреля-начале мая. Напомним, в денежном эквиваленте премия составляет миллион рублей, кроме премии с 2015 года победитель получает и памятный знак лауреата.

Платоновская премия присуждается ежегодно. С 2011 года ее лауреатами уже стали прозаик и публицист Борис Екимов, худрук Малого драмтеатра - Театра Европы Лев Додин, пианист Михаил Плетнев, художник-мультипликатор Александр Петров, писатель Андрей Битов, кинорежиссер Александр Сокуров, писатель Алексей Иванов, в 2018 году премию получили режиссер Анатолий Васильев и актриса Алла Демидова.

ИСТОЧНИК KP.RU