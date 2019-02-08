Дело для Шерлока: в Воронежской области угонщика мотоцикла нашли по следам протектора

СЕГОДНЯ 20:01 2019-02-08T20:01:42+03:00

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Жительница поселка Колодезный встала с утра пораньше, вышла во двор дома и увидела, что гараж вскрыт. Мотоцикл "Ирбис", который принадлежал ее сыну, исчез. Стражи порядка быстро приехали на место и увидели следы протектора. Воришка не заводил мотоцикл, а пытался катить.

Следы терялись у железнодорожного переезда. Однако примерно через километр их снова удалось обнаружить. Отпечатки протектора привели прямиком к дому 33-летнего мужчины. Зайдя к нему во двор, стражи порядка увидели тот самый мотоцикл. Отпираться было бесполезно.

- Задержанный пояснил, что хищение совершил из-за чувства мести, так как ранее конфликтовал с потерпевшей. Зная, что у ее сына есть мотоцикл, он решил похитить транспортное средство и продать его, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

За кражу мужчине грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU