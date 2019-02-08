Воронежскую маршрутку водил нелегальный мигрант

СЕГОДНЯ 19:18 2019-02-08T19:18:22+03:00

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Инспекторы ГИБДД проверили почти три тысячи воронежских автобусов. Итоги неутешительны. Нашлось 890 нарушений. В 35 случаях на маршрутах были автобусы с техническими неисправностями. 11 раз полицейским попались машины с незаконно внесенными изменениями в конструкцию. 7 водителей ездили с нарушениями режима труда и отдыха. А один вообще занимал свое кресло незаконно.

- 25-летний уроженец Средней Азии предъявил уведомление о прибытии иностранного гражданина, которое вызвало у полицейских сомнения. В итоге выяснилось, что водитель уклонялся от выезда из Российской Федерации, так как срок его пребывания истек еще в начале ноября прошлого года. Работа шла без необходимого патента, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. Делом будет заниматься уже не ГИБДД, а соответствующее подразделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU