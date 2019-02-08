Продавца воронежского пивного павильона спас от грабителя звонок мобильника

СЕГОДНЯ 17:36 2019-02-08T17:38:56+03:00

Тот не совладал с нервами и убежал

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История, которая заставит вас пересмотреть подход к выбору рингтона, произошла на улице Тепличной. Молодой человек зашел в павильон по продаже пива, достал пистолет и потребовал выдать деньги из кассы. Девушка-продавец размышляла, что делать, когда у нее неожиданно зазвонил телефон. Грабитель испугался и бросился бежать.

- Сигнал тревоги поступил на пульт центральной станции мониторинга в 18.38, - рассказывают в охранной организации "Дельта". - Уже через восемь минут сотрудники прибыли на место. Пока охранники выясняли детали у продавца, в павильон вновь зашел нападавший. После немой сцены мужчину задержали с помощью приемов борьбы.

Серьезность намерений грабителя подтверждали пневматический пистолет и нож. В итоге подозреваемого увезли сотрудники полиции.

Познакомьтесь с историей другого претендента на звание самого неудачливого преступника 2019 года. Мужчина обокрал дом, погрузил весь скарб на детские санки и пошел к себе. Почему-то он не учел, что на снегу остаются следы...

Вот еще один любопытный случай. В Россоши угонщик никак не мог завести чужую машину, а потому остановил проезжающую мимо таксистку: "Помоги". Та сразу поняла, что дело нечисто, и позвонила коллегам.

ИСТОЧНИК KP.RU