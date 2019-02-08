В Воронеже из-за коллекции зажигалок засорилась канализационная труба

СЕГОДНЯ 16:36 2019-02-08T17:45:10+03:00

Горожане упорно смывают в унитаз вещи, которые лучше донести до урны

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Необычный засор устранили сотрудники "РВК-Воронеж" в Левобережном районе. Из канализационной трубы достали целую коллекцию зажигалок. Такое чувство, что кто-то методично выбрасывал их в люк на протяжении долгого времени

Как рассказывают в пресс-службе организации, в число предметов, которые чаще всего засоряют систему водоотведения, попадают средства личной гигиены, влажные салфетки, подгузники, контрацептивы, детские игрушки и консервированные овощи.

- Соленый огурец, выброшенный в унитаз – это гарантированный засор. Застрявшая в стыке трубы безобидная ватная палочка через несколько часов "обрастет" глухой пробкой... - делится начальник участка транспортировки канализационных стоков "РВК-Воронеж" Виталий Максимов.

Порой случаются совершенно неожиданные находки. Десять лет назад на правобережных очистных сооружениях спасли двух красноухих черепах. А летом прошлого года к ним присоединилась третья. Черепашку обнаружили на решетке приёмной камеры цеха механической очистки. Сейчас вся троица мирно живет на предприятии в специальном террариуме.

ИСТОЧНИК KP.RU