2019-02-08T16:33:51+03:00
Происшествия

После ДТП на воронежской трассе автобус завалился в кювет

К счастью, никто не пострадал
Олег ИВАНОВ
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Автобус с трудом пришлось возвращать на дорогуАвтобус с трудом пришлось возвращать на дорогуФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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7 февраля на седьмом километре трассы «М4-«Дон» - Колодезный» водитель автобуса «МАЗ» не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем «Митцубиси Галант». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Автомобили получили повреждения и съехали в кювет. К счастью, водители не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение о ДТП и прибыли на место происшествия.

Инспекторы пригласили водителя в патрульный автомобиль, где он смог отогреться, а затем помогли вытащить автобус из кювета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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