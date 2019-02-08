Иловые карты в Воронеже за полгода горели 50 раз

СЕГОДНЯ 16:27 2019-02-08T16:27:56+03:00

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Проблема возгорания иловых карт, расположенных на очистных сооружениях на улице Антокольского, остается актуальной с конца лета. По данным областного департамента экологии и природных ресурсов, с августа и до настоящего времени иловые карты загорались 50 раз, наполняя воздух зловонием. Представители всех заинтересованных ведомств собрались в Департаменте, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

- Руководитель ведомства Алексей Карякин отметил, что в департамент поступают многочисленные обращения по фактам возгорания иловых карт, расположенных вблизи очистных сооружений на ул.Антокольского. Собственник данных иловых карт не определен, государственная собственность на земельный участок не разграничена.

Для предупреждения пожаров на совещании рассмотрели возможность рекультивации нарушенных земель и обводнения неэксплуатируемых иловых карт. Участникам встречи дали рекомендации. В частности, ООО «РВК-Воронеж» поручили вести постоянное наблюдение за картами с воздуха. Контролировать состояние атмосферного воздуха будет региональное управление Роспотребнадзора, а Росприроднадзор – состояние почво-грунтов иловых карт. Тем временем мэрия подготовит предложения о возможности приобретения прав собственности на земельный участок с иловыми картами для дальнейшей их рекультивации.

ИСТОЧНИК KP.RU