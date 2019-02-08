В Воронежской области появились монахи-пожарные

СЕГОДНЯ 16:21 2019-02-08T16:24:07+03:00

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В минувший вторник Свято-Успенскому мужскому монастырю в Дивногорье передали мобильный пост пожаротушения. Напомним, установка представляет собой прицеп с пожарными рукавами, которые на месте должны подключаться к гидрантам, огнетушителями и другими средствами. Добавим, что добровольцы нужны для устранения небольших ЧП. В остальных случаях к ним присоединяются сотрудники МЧС.

Скоро в монастыре пройдут практические учения по применению мобильного пожарного поста под руководством более опытных коллег из близлежащих ДПК Лискинского района.

По словам настоятеля монастыря иеромонаха Алексия (Сукачева), случаи возгораний на близлежащих территориях случаются регулярно. Местность в их краях красивая, на отдых приезжает много туристов. Монахи уже принимали участие в тушении небольших пожаров. А теперь с появлением оборудования и спецодежды эффективность подобной работы должна увелиться.

фото предоставлено пресс-службой ВДПО.

ИСТОЧНИК KP.RU