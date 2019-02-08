Воронежец попытался покончить с собой посреди магазина

СЕГОДНЯ 16:15 2019-02-08T16:20:15+03:00

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Странная история произошла в воронежском магазине на улице 25 Января. 6 февраля среди бела дня туда зашел непонятный субъект, долго шумел и мешал персоналу, а потом вдруг выхватил нож и попытался покончить с собой. Когда продавцы попытались помешать, мужчина убежал.

Как сообщают в охранной организации "Дельта", сначала на пульт поступил сигнал из этого магазина (и экипаж уже выдвинулся туда), а потом - из соседнего. Охранники оказались рядом.

- Был задержан мужчина, который пытался вскрыть камеры хранения магазина, - отмечают в "Дельте". - Охранники остановили нарушителя спокойствия и вызвали на место сотрудников полиции.

Стражи порядка нашли при обыске два ножа. Мужчину доставили в отделение. Сейчас идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU