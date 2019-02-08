В Россоши из-за нерадивых коммунальщиков получили травмы 15 человек

СЕГОДНЯ 15:54 2019-02-08T15:54:49+03:00

Прокуратура потребовал от руководителей УК и главы этого райцентра Воронежской области нормально чистить снег и лед

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Сотрудники Россошанской межрайонной прокуратуры основательно «взгрели» коммунальщиков за плохую уборку снега и льда во дворах 35 многоэтажек. Там скользкие места плохо посыпают песком и образовались большие сугробы. Руководителям семи управляющих компаний внесли представления о том, что дворы надо, наконец, привести в порядок, и заодно наказать виновных в безобразиях должностных лиц.

Проверка также показала, что не все в порядке и в работе россошанского МБУ «Городское благоустройство». Сотрудники организации не справляются с чисткой тротуаров на улицах Пролетарская, Алексеева, Простеева, проспекте Труда, в парке «Юбилейный» и на переулке Школьный. А на улицах Льва Толстого, Серегина, Линейной, 20-го Съезда КПСС и 180-й Стрелковой дивизии плохо чистили и дороги.

В Россошанской районной больнице сообщили, что в январе 2019 года из-за того, что плохо очищены тротуары, получили переломы, растяжения, ушибы, разрывы связок 15 человек.

Прокуратура района внесла представления главе администрации города об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU