Пристав из Воронежской области погорел на взятке в 82 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 15:34 2019-02-08T15:37:54+03:00

Деньги были взысканы с осужденного мужчины

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Уже бывший судебный пристав-исполнитель из Аннинского района признан виновным сразу по двум статьям «Мелкое взяточничество» и «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия».

Он получил 82 тысячи рублей от людей, которым помогал в той или иной мере избегать закона.

- Прокурор Аннинского района направил в суд исковое заявление о применении последствий недействительности ничтожной сделки и об обращении в доход государства полученных осужденным денежных средств в виде взятки, - комментируют в ведомстве.

Суд удовлетворил исковое заявление прокурора района. Деньги взысканы с осужденного и обращены в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU