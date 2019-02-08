Пристав из Воронежской области погорел на взятке в 82 тысячи рублей
Уже бывший судебный пристав-исполнитель из Аннинского района признан виновным сразу по двум статьям «Мелкое взяточничество» и «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия».
Он получил 82 тысячи рублей от людей, которым помогал в той или иной мере избегать закона.
- Прокурор Аннинского района направил в суд исковое заявление о применении последствий недействительности ничтожной сделки и об обращении в доход государства полученных осужденным денежных средств в виде взятки, - комментируют в ведомстве.
Суд удовлетворил исковое заявление прокурора района. Деньги взысканы с осужденного и обращены в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU