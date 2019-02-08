Прокуратура: воронежская ферма усеяна трупами кроликов

СЕГОДНЯ 15:33 2019-02-08T15:38:27+03:00

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Сотрудники прокуратуры Советского района провели проверку работы ИП, располагающегося на улице Газовой. И обнаружили грубейшие нарушения ветеринарного законодательства.

На предприятии занимались разведением кроликов. На момент проверки в клетках сидели 756 животных. Претензии прокуратуры главным образом были связаны с утилизацией умерших кроликов. Их либо скармливали собакам, живущим на ферме, либо просто кидали возле клеток, и они там постепенно сгнивали. Можно представить, какой там был запах! Места, где лежали трупы животных, а также емкость, инвентарь, инструменты после каждых случаев их уборки не дезинфицировали, да и запаса средств для обеззараживания в хозяйстве не было.

Лицензия на утилизацию биологических отходов у индивидуального предпринимателя отсутствовала, водонепроницаемой емкости для временного хранения биологических отходов не было. Договор о проведении работ по дезинфекции, дезинсекции со специализированной организацией сотрудники фермы не заключали.

В итоге прокуратура района возбудила в отношении фермы административные дела по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» и ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Индивидуального предпринимателя оштрафовали на 23 тысячи рублей. Устранение нарушений сотрудники районной прокуратуры взяли на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU