Воронежские школьники собрали больше 4000 тонн пластика

СЕГОДНЯ 15:26 2019-02-08T15:26:02+03:00

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18 школ и гимназий Воронежа участвуют в пилотном проекте по раздельному сбору отходов. В 2018 году в этих учреждениях установили контейнеры и сетки для пластиковой тары. Экологи провели с ребятами уроки, на которых рассказали о вреде пластика для окружающей среды и необходимости раздельного сбора мусора.

7 февраля экологи городского управления озвучили первые итоги эксперимента. Совместными усилиями ребята смогли собрать 4065 тонн пластиковой тары. Самыми активными оказались учащиеся школы №10, они показали лучший результат – 425 килограммов. На втором месте – школы №№20 и 88 (по 400 кг), на третьем - школы №№52, 83, 12, 6 и гимназия им. Андрея Платонова, собравшие по 300 кг пластика каждая.

- Управление экологии приглашает принять участие в проекте по сбору пластика все учебные учреждения, заинтересованные в раздельном сборе отходов, - сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа. - По всем интересующим вопросам можно обращаться на электронный адрес: ecoupr@cityhall.voronezh-city.ru или по телефону 228-31-88, 228-31-74.

ИСТОЧНИК KP.RU