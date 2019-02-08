В Воронеже стало дороже хоронить людей

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-08T15:05:40+03:00

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Мэрия Воронежа опубликовала постановление "Об утверждении стоимости услуг по погребению". Согласно документу, стоимость минимального набора погребальных услуг приблизилась к шести тысячам рублей (5946, если быть точным). По сравнению с прошлым годом она выросла на 245 рублей.

Отметим, что муниципалитет обязан выплатить эту сумму родственникам или людям, взявшим на себя отвественность за похороны. Пособие выплачивают, если за ним обратились не позднее полугода со дня смерти человека.

В число услуг входит оформление документов, необходимых для погребения, предоставление и доставка гроба, а также перевозка тела на кладбище. Тариф вступает в действие 1 февраля. Стоимость таких услуг может быть увеличена только один раз в год на уровень инфляции.

ИСТОЧНИК KP.RU