Под Воронежем будут судить сотрудницу Росреестра, «подарившую» бизнесмену землю на 13 миллионов

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-08T14:59:21+03:00

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело чиновницы из Новоусманского отдела регионального управления Росреестра.

По версии следствия, в феврале 2017 года женщина, не проверив как следует необходимые документы, оформила в собственность коммерческой организации земельный участок на улице Алексеевского-Крамского села Новая Усмань. Между тем площадь его была очень немалая – 34,5 тысячи квадратных метров. Тем самым она причинила ущерб местному бюджету на сумму более 13 миллионов рублей.

При проверке выяснили, что представленное директором фирмы свидетельство о праве собственности на землю не соответствовало по форме и содержанию требованиям Указа Президента России. Кроме того, в качестве правоустанавливающего документа в свидетельстве указано решение главы администрации Новоусманского района о предоставлении коммерческой организации земельного участка. Однако такого решения на самом деле просто не было.

- На предварительном следствии сотрудница Росреестра признала свою вину. – рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Рамазан Асадов. - По части 1.1 статьи 293 УК РФ «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей по должности, повлекшее причинение особо крупного ущерба» ей грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей либо арест на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU