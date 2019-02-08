Житель Воронежской области, смастеривший пистолет для самообороны, может отправиться за решетку

СЕГОДНЯ 14:52 2019-02-08T14:53:16+03:00

Ему грозит до 4 лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

Полицейские в Новоусманском районе узнали, что 48-летний безработный житель села Рыкань прячет у себя оружие. Этот мужчина ранее уже был судим за кражи. В частности и по этому стражи порядка решили приглядеться к нему повнимательнее.

Полицейские нагрянули с обыском в дом на улице Школьной. Действительно в одной из комнат полицейские нашли пистолет калибра 12 мм.

- Эксперт установил, что это огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом по типу гладкоствольного однозарядного пистолета и пригодно для производства выстрелов, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчина и сам признался, что смастерил пистолет для самообороны. Сейчас он находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». А это до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU