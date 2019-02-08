Пенсионер из Воронежской области, ударивший знакомого топором, встретит 70-летний юбилей в колонии
67-летнего мужчину из Воронежской области осудили за нанесение смертельной травмы. Об этом сообщают в СУ СКР по Воронежской области. Преступление произошло в сентябре прошлого года в селе Глазово Нижнедевицкого района.
Пенсионер выпивал вместе с двумя знакомыми. Во время душевной беседы вдруг разыгралась ссора. Мужчина взял топор и два раза ударил оппонента по голове: один удар был рубящей частью, второй - тупой. Испугавшись, что натворил, мужчина бросил топор и побежал к соседям, попросив их вызвать медпомощь. Его знакомый скончался в больнице.
- Виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - говорят в Следственном комитете.
ИСТОЧНИК KP.RU