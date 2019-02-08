Налоговая задолженность в Воронежской области снизилась на 1,1 млрд. рублей

СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-08T14:32:53+03:00

Изменить размер текста: A A

По итогам 2018 года поступления в бюджеты всех уровней составили 115 млрд. рублей, что на 21% больше аналогичного показателя 2017 года. При этом поступления в консолидированный бюджет Воронежской области – 89 млрд. рублей. Тут рост по сравнению с предыдущим годом составил 19%. Страховые взносы поступили в объеме 67 млрд. рублей. Об этом стало известно 8 февраля на встрече губернатора Александра Гусева с руководителем регионального управления Федеральной налоговой службы Игорем Понкратовым

Важно подчеркнуть, что налоговая задолженность в регионе снизилась на 1,1 млрд. рублей. По итогам проведенных проверок было доначислено более 2 млрд. рублей, из них взыскано 1,6 млрд. рублей.

- При этом число проверок снизилось на 30%. По словам Игоря Понкратова, на одну проверку в среднем приходится чуть больше 7 млн. рублей доначисления, - сообщили в пресс-службе облпарвительства.

ИСТОЧНИК KP.RU