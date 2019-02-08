2019-02-08T14:29:41+03:00
Общество

На воронежский детский корпус противотуберкулезного диспансера выделили 827 миллионов рублей

Деньги направят в нашу область из федеральной казны
Яков СТРОГОВ
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Воронежский областной противотуберкулезный диспансер в 2020 году должен получить новый детский корпус.Воронежский областной противотуберкулезный диспансер в 2020 году должен получить новый детский корпус.Фото: vokptd.zdrav36.ru
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении субсидий регионам по программе «Развитие здравоохранения». Деньги получит и Воронежская область. 827,7 миллионов рублей пойдут на строительство детского корпуса Воронежского областного противотуберкулезного диспансера площадью 12,5 тысяч квадратных метров.

Деньги выделят двумя траншами. В 2019 году на строительство направят 305,2 миллиона рублей, а оставшиеся 522,5 наша область получит в 2020-м. В том же году планируют открыть детский корпус.

В новом здании будет поликлиника и индивидуальные боксы с выходом и внутрь здания, и на улицу. Для мам с детьми до семи лет они также будут оборудованы туалетами и душами.

Детский корпус противотуберкулезного диспансера построят возле поселка Тенистый. Он будет рассчитан на 50 коек и прием 300 посетителей в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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