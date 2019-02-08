2019-02-08T14:21:25+03:00
Общество

Отремонтировали инфекционное отделение Борисоглебской райбольницы

Ремонт растянулся на два года
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта департамента здравоохранения Воронежской областифото с сайта департамента здравоохранения Воронежской области
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Пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области сообщила о завершении ремонта в инфекционном отделении Борисоглебской районной больницы. Полностью отремонтировали и оснастили новой мебелью полубоксы отделения. Теперь каждое помещение имеет изолированную от других вентиляцию с естественным побуждением.

Ремонт также провели в коридорах и служебных помещениях общей площадью 557 кв.м.

- Инфекционное отделение БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» расположено на втором этаже типового трехэтажного корпуса 1970 года постройки. Ремонт проводился поэтапно. Так, в 2016 году починили крышу здания, заменили оконные блоки и полностью отремонтировали третий этаж, - отметили в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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