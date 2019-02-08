Владелец воронежского интернет-магазина получил 6,5 лет колонии
В Коминтерновском районном суде рассмотрели дело 25-летнего парня, которого обвиняли в незаконном производстве наркотиков. Воронежца задержали во время работы над созданием очередной партии. В гараже нашли около 110 грамм "синтетики", расфасованной для последующей продажи.
- Осужденный создал "интернет-магазин" по продаже "соли", изучил технологию производства, а также закупил необходимое для этого оборудование и "ингредиенты". Синтетический наркотик продавался на территории региона бесконтактным способом, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.
Приговором суда молодому "предпринимателю" назначено 6 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU