Владелец воронежского интернет-магазина получил 6,5 лет колонии

СЕГОДНЯ 14:06 2019-02-08T14:07:13+03:00

Дело в том, что это был магазин наркотиков

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В Коминтерновском районном суде рассмотрели дело 25-летнего парня, которого обвиняли в незаконном производстве наркотиков. Воронежца задержали во время работы над созданием очередной партии. В гараже нашли около 110 грамм "синтетики", расфасованной для последующей продажи.

- Осужденный создал "интернет-магазин" по продаже "соли", изучил технологию производства, а также закупил необходимое для этого оборудование и "ингредиенты". Синтетический наркотик продавался на территории региона бесконтактным способом, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Приговором суда молодому "предпринимателю" назначено 6 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU