2019-02-08T14:07:13+03:00
Происшествия

Владелец воронежского интернет-магазина получил 6,5 лет колонии

Дело в том, что это был магазин наркотиков
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Коминтерновском районном суде рассмотрели дело 25-летнего парня, которого обвиняли в незаконном производстве наркотиков. Воронежца задержали во время работы над созданием очередной партии. В гараже нашли около 110 грамм "синтетики", расфасованной для последующей продажи.

- Осужденный создал "интернет-магазин" по продаже "соли", изучил технологию производства, а также закупил необходимое для этого оборудование и "ингредиенты". Синтетический наркотик продавался на территории региона бесконтактным способом, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Приговором суда молодому "предпринимателю" назначено 6 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем российской науки
В Воронеже стало дороже хоронить людей
Под Воронежем будут судить сотрудницу Росреестра, «подарившую» бизнесмену землю на 13 миллионов
Житель Воронежской области, смастеривший пистолет для самообороны, может отправиться за решетку
Пенсионер из Воронежской области, ударивший знакомого топором, встретит 70-летний юбилей в колонии
Налоговая задолженность в Воронежской области снизилась на 1,1 млрд. рублей
На воронежский детский корпус противотуберкулезного диспансера выделили 827 миллионов рублей
Отремонтировали инфекционное отделение Борисоглебской райбольницы
В феврале с улиц Воронежа уберут еще четыре павильона
В воронежском дворике поставили знак с кельтским крестом
В Воронеже строитель-наркоман озаботился продажей чужой музыкальной техники
В Нововоронеже женщина, зверски избитая рецидивистом, пришла умирать к соседу
Воронежцам предлагают бесплатно проверить тонометры
Воронежский брачный аферист, который «развел» 16 женщин почти на девять миллионов, попал на видео
Воронежцы сняли на видео, как «ВАЗ» безумно дрифтит в центре города
Владельцу воронежской сети АЗС продлили срок ареста
Расширение дорог по улицам Моисеева и Революции 1905 года в Воронеже увеличило их пропускную способность
У рынка «Воронежский» неадекватный юноша бросается под машины