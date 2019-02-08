В феврале с улиц Воронежа уберут еще четыре павильона
У торговых точек нет разрешения на работу
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В феврале прекратят свое существование четыре павильона, расположенных на территории Ленинского и Советского районов. Сейчас торговые точки работают без разрешения и должны быть демонтированы. Если их владельцы откажутся это сделать самостоятельно, то конструкции разберут сотрудники районных комбинатов благоустройства, а расходы на работы взыщут с собственников.
В этом месяце подлежат сносу один киоск по ул. Моисеева, 65 и три павильона, расположенных по адресу ул. Маршака, 11б.
ИСТОЧНИК KP.RU