2019-02-08T13:44:08+03:00
Общество

В феврале с улиц Воронежа уберут еще четыре павильона

У торговых точек нет разрешения на работу
Елена ФЕДЯШЕВА
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В феврале прекратят свое существование четыре павильона, расположенных на территории Ленинского и Советского районов. Сейчас торговые точки работают без разрешения и должны быть демонтированы. Если их владельцы откажутся это сделать самостоятельно, то конструкции разберут сотрудники районных комбинатов благоустройства, а расходы на работы взыщут с собственников.

В этом месяце подлежат сносу один киоск по ул. Моисеева, 65 и три павильона, расположенных по адресу ул. Маршака, 11б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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