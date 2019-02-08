2019-02-08T13:37:46+03:00
Авто

В воронежском дворике поставили знак с кельтским крестом

В соцсетях ломают голову о его значении
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Максим Федотов, Аварии | ДТП | ВоронежаМаксим Федотов, Аварии | ДТП | Воронежа
Изменить размер текста:

Жители и гости Северного микрорайона обратили внимание на необычный дорожный знак. В правилах дорожного движения о таком - ни строчки. Изображение в круге напоминает кельтский крест - символ христиан Ирландии, позднее взятый на вооружение экстремистскими организациями. "Парковка для крестоносцев, остальных эвакуируют. Что непонятного?" - комментируют фотографию "Вконтакте".

К счастью, все, что нужно сделать, чтобы вместо странного символа появился знак "Остановка запрещена" - правильно его повернуть. Любопытно, что сейчас сотрудники ГИБДД едва ли смогут выписать штраф тому, кто нарушит требования знака. Отметим, что аналогичный символ уже появлялся на дорогах Воронежа летом 2017 года.

Знак на 9 Января Фото: Игнат КОРЖИНСКИЙ

Знак на 9 ЯнваряФото: Игнат КОРЖИНСКИЙ

Фото: Игнат КОРЖИНСКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На воронежский детский корпус противотуберкулезного диспансера выделили 827 миллионов рублей
Отремонтировали инфекционное отделение Борисоглебской райбольницы
Владелец воронежского интернет-магазина получил 6,5 лет колонии
В феврале с улиц Воронежа уберут еще четыре павильона
В Воронеже строитель-наркоман озаботился продажей чужой музыкальной техники
В Нововоронеже женщина, зверски избитая рецидивистом, пришла умирать к соседу
Воронежцам предлагают бесплатно проверить тонометры
Воронежский брачный аферист, который «развел» 16 женщин почти на девять миллионов, попал на видео
Воронежцы сняли на видео, как «ВАЗ» безумно дрифтит в центре города
Владельцу воронежской сети АЗС продлили срок ареста
Расширение дорог по улицам Моисеева и Революции 1905 года в Воронеже увеличило их пропускную способность
У рынка «Воронежский» неадекватный юноша бросается под машины