В воронежском дворике поставили знак с кельтским крестом

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-08T13:37:46+03:00

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Жители и гости Северного микрорайона обратили внимание на необычный дорожный знак. В правилах дорожного движения о таком - ни строчки. Изображение в круге напоминает кельтский крест - символ христиан Ирландии, позднее взятый на вооружение экстремистскими организациями. "Парковка для крестоносцев, остальных эвакуируют. Что непонятного?" - комментируют фотографию "Вконтакте".

К счастью, все, что нужно сделать, чтобы вместо странного символа появился знак "Остановка запрещена" - правильно его повернуть. Любопытно, что сейчас сотрудники ГИБДД едва ли смогут выписать штраф тому, кто нарушит требования знака. Отметим, что аналогичный символ уже появлялся на дорогах Воронежа летом 2017 года.

Знак на 9 ЯнваряФото: Игнат КОРЖИНСКИЙ

Фото: Игнат КОРЖИНСКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU