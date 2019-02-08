2019-02-08T13:19:38+03:00
Происшествия

В Воронеже строитель-наркоман озаботился продажей чужой музыкальной техники

Мужчина не забыл дорогу к дому, где когда-то работал
Виктор ПАВЛОВ
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34-летний воронежец вернулся из долгой командировки и обнаружил, что из частного дома пропали электроинструменты и музыкальная техника. Ущерб оценил в 70 тысяч рублей.

Подозреваемого быстро задержали. Выяснилось, что 31-летний житель Аннинского района чуть раньше работал в этом доме в составе строительной бригады. В само жилище он войти не мог. Однако у мужчины был доступ в гараж. Он забрался туда, а потом взломал дверь, ведущую из гаража в дом.

Украденное быстро продал и потратил на спиртное и наркотики. За кражу ему грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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