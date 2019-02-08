2019-02-08T13:17:29+03:00
Происшествия

В Нововоронеже женщина, зверски избитая рецидивистом, пришла умирать к соседу

У нее не было ключей от собственной квартиры
Юрий КОЗЛОВ
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Комната, где произошло убийство.Комната, где произошло убийство.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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30 января в Новоронеже на улице Мира 32-летний мужчина выпивал со своей 35-летней знакомой. Собутыльники поссорились. Мужчина жестоко избил свою гостью – удары сыпались градом на голову и тело его жертвы. После экзекуции знакомые, как ни в чем не бывало, продолжали выпивать, а потом легли спать.

На следующее утро женщина пошла домой, но обнаружила, что родители не оставили ей ключи. Она постучалась к соседу и попросила приютить ее. Мужчина согласился. Днем он занимался своими делами, а когда пришел вечером, то увидел, что гостья мертва. Экспертиза показала, что смерть наступила от разрыва печени.

Собутыльника покойной женщины вскоре задержали, он признал свою вину. Возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей». Мужчину арестовали. Учитывая его неоднократные судимости, в том числе за аналогичное преступление, не исключено, что он получит по полной – 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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