2019-02-08T12:50:20+03:00
Общество

Воронежцам предлагают бесплатно проверить тонометры

Сделать это можно, чтобы проверить, насколько их показания далеки от идеала
Юрий КОЗЛОВ
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В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что 11 февраля все желающие смогут проверить точность своих приборов для измерения артериального давления. Их ждут в ФБУ «Воронежский ЦСМ» (улица Станкевича, дом № 2, первый этаж) с 8.30 до 17.30 специалисты центра стандартизации и метрологии. Они на своем оборудовании проверят тонометры и скажут, насколько их показания отличаются от реальных, или обрадуют, что приборы в полном порядке.

Более подробно об этих проверках можно узнать по телефону 8(960)127-66-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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