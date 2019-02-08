Воронежцам предлагают бесплатно проверить тонометры
Сделать это можно, чтобы проверить, насколько их показания далеки от идеала
Изменить размер текста:
В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что 11 февраля все желающие смогут проверить точность своих приборов для измерения артериального давления. Их ждут в ФБУ «Воронежский ЦСМ» (улица Станкевича, дом № 2, первый этаж) с 8.30 до 17.30 специалисты центра стандартизации и метрологии. Они на своем оборудовании проверят тонометры и скажут, насколько их показания отличаются от реальных, или обрадуют, что приборы в полном порядке.
Более подробно об этих проверках можно узнать по телефону 8(960)127-66-40.
ИСТОЧНИК KP.RU