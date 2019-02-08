Воронежский брачный аферист, который «развел» 16 женщин почти на девять миллионов, попал на видео

СЕГОДНЯ 12:20 2019-02-08T12:32:52+03:00

Брачный аферист на допросах заявлял. что женщин, ставших его жертвами, погубила жадность. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Воронежские полицейские выложили видео с брачным аферистом, которому на днях вынес приговор Центральный районный суд. Этот субъект, не имея ни постоянного места жительства, ни работы, ухитрялся пудрить мозги девушкам из Воронежа, Липецка, Тамбова и Саратова с 2003 по 2016 годы.

Начинал аферист свою «карьеру» с откровенного грабежа. В 2003 году он наставил на девушку нож и заставил ее отдать 1500 евро и мобильник. Потом понял, что вешать лапшу на уши дамам гораздо легче, чем откровенно разбойничать.

Мужчина начал знакомиться с девушками по объявлениям в Сети да и просто на улице. Представлялся то работником Центробанка, то владельцем АЗС или строительной компании. Одетый с иголочки «бизнесмен» вскоре легко уговаривал ту или иную подругу продать машину и взять кредит. А сам обещал добавить деньги на новый автомобиль. Как только женщина продавала свое имущество, поклонник исчезал вместе с ее деньгами. Улов афериста колебался от десятков тысяч до 1,2 миллиона рублей. А одна из женщин вообще продала свою квартиру. В итоге аферист поживился около 9 миллионам рублей.

Весной 2017 года полицейские задержали мошенника в Рамонском районе у ТРЦ «Град». Свою вину он признал частично, заявив, что сумма ущерба завышена. На допросах заявлял, что женщины стали его добычей, потому что все не могли угомониться

Действия мужчины подпали под части 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и часть 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». Афериста приговорили к 5 годам 4 месяцам колонии общего режима. Кроме того, он обязан вернуть своим жертвам 8,9 миллиона рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/690749" frameborder="0"></iframe> Брачный аферист из Воронежской области обманул 16 женщин на 9 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU